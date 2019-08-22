HDP KAPATILIYOR MU?

Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanması sonrası HDP yine gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor.



MedyaRadar.com'un haberine göre; Bugün HPD'yle ilgili en bomba iddiayı Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu dile getirdi. HDP kapatılacak mı?

Müderrisoğlu, HDP'nin kapatma istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın radarında olduğunu yazdı. Müderrisoğlu, "Devlet aklı, HDP'yi, Kürt kökenli vatandaşların bir bölümü için siyasal açıdan kendini ifade etme kanalı olarak açık tutmayı tercih etmektedir" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atanan Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyesi ile ilgili son kararı yorumlayabilmek için dört ana noktaya odaklanılması gerektiğini söyleyen Müderrisoğlu, bunları şöyle sıraladı:

"1- HDP'nin, anayasal sistem içindeki konumu,

2- Milli güvenlik doktrini,

3- AB ile ilişkiler başta olmak üzere küresel koşullar,

4- ABD'nin, Suriye'nin kuzeyine dair planları." dedi.