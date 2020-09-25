HDP Eş Genel Başkanı Sancar’dan gözaltılara ilişkin açıklama: Operasyon hukuki değil, siyasi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, aralarında Ayhan Bilgen ile Sırrı Süreyya Önder’in de olduğu 82 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin, “Operasyon hukuki değil, siyasi” açıklamasını yaptı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, aralarında Ayhan Bilgen ile Sırrı Süreyya Önder’in de olduğu 82 partilinin gözaltına alınmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Sancar, gözaltıların ‘intikam operasyonu’ olduğunu belirtirken, “Yargı uzun süredir olduğı gibi iktidarın sopası kullanılmaktadır. 6-8 Ekim olaylarını sorumlusu partimiz değildir. 7 Haziran seçimlerinin hezimetini unutamayanlar, iktidarı kaybedenler bunun sorumlusu olarak gördükleri partimize karşı her türlü karalama kampanyasıyla ta o zamandan sistematik saldırı başlatmıştı. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla büyük bir siyasi operasyon gerçekleştirildi. Çok sayıda milletvekili arkadaşlarımız ve o dönem HDP Eş Genel Başkanları gözaltına alındı” dedi.

“İKTİDAR, KAYBETTİKÇE SALDIRIYOR”

Sancar, “HDP’nin diz çökmediğini ve kararlı mücadelesinin iktidarın en büyük korkusu” olduğunu söylerken, “İktidar da biliyor ki kendisine kaybettirecek HDP’dir. İktidar burada haksız değildir, HDP’den korkmakta haksız değildir. Bir seçim de daha yenilgi yaşatmıştır. Kaybettikçe saldırıyorlar, saldırdıkça daha fazla kaybediyorlar. HDP’yi hiçbir güç etkisizleştiremeyecektir. Bunu bilmelerine rağmen saldırılarını sürdürmeleri aczin ifadesidir. Halkın gücünü yok edemiyorlar. Şaşkınlıkla bunların fayda etmediğini görüyordur iktidar sahipleri. Siyaseten başka çıkar yol göremiyorlar. Bugün gözaltına alınan arkadaşlarımız aynı gerekçeyle gözaltına alınmıştı. Bütün bu gözaltı operasyonları da iktidarın kaybetme korkusunun yükseldiği zamanlara denk gelmiştir” diye konuştu.