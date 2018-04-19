CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran olarak açıklanan erken seçim kararına ilişkin değerlendirme yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Alınan erken seçim kararıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan ilk açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu, "Hazırız kazanacağız, 2018 demokrasi yılı olacak" dedi.

İttifak çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanacağını söyleyen CHP lideri, seçim bildirgesinin hazırlanması için çalışmaların da başlatılması kararı alındığını söyledi.