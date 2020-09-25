Hazer Amani'den Sıla Gençoğlu paylaşımı

Mutlu evlilikleri süren çiftten Amani, eşi ile birlikte çekilen eski bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Bu işin ekonomik kısmı olmasa, bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur. Güzel okuma alışkanlıkları olanlar bu dönemde sıkılmaz" demişti.