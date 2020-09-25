Hazer Amani'den Sıla Gençoğlu paylaşımı

Hazer Amani ile Sıla Gençoğlu, sekiz ay önce sade bir tören ile dünyaevine girdi.
Mutlu evlilikleri süren çiftten Amani, eşi ile birlikte çekilen eski bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı.
Hazer Amani'nin "Neşeniz eksik olmasın, yanınızda sizi mutlu eden insanlar olsun. En güzel temenni değil mi bu?" notunu düştüğü paylaşıma takipçilerinden beğeni yağdı.
43 yaşındaki Amani, geçtiğimiz haftalarda karantina günlerinde neler yaptıklarını açıklamıştı.
Ünlü şef, "Gayet mutluyuz. En sevdiğimiz şeylerle geçiyor vaktimiz. Yemek yapıyor, müzik dinliyoruz. Mutfakta işimizi bitirip, içeri geçiyoruz. Sonra güzel bir müzik açıyor ve tekrar mutfağa giriyoruz. Tabii ki dikkat etmeye de çalışıyor, sabahları spor yapıyoruz. Güzel geçiyor.