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Hazer Amani'den Sıla Gençoğlu paylaşımı

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Hazer Amani'den Sıla Gençoğlu paylaşımı
Ünlü şef Hazer Amani, şarkıcı eşi Sıla Gençoğlu ile birlikte çekilen eski bir karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Hazer Amani'den Sıla Gençoğlu paylaşımı
Hazer Amani ile Sıla Gençoğlu, sekiz ay önce sade bir tören ile dünyaevine girdi.
Hazer Amani'den Sıla Gençoğlu paylaşımı

Mutlu evlilikleri süren çiftten Amani, eşi ile birlikte çekilen eski bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Hazer Amani'den Sıla Gençoğlu paylaşımı
Hazer Amani'nin "Neşeniz eksik olmasın, yanınızda sizi mutlu eden insanlar olsun. En güzel temenni değil mi bu?" notunu düştüğü paylaşıma takipçilerinden beğeni yağdı.
Hazer Amani'den Sıla Gençoğlu paylaşımı

43 yaşındaki Amani, geçtiğimiz haftalarda karantina günlerinde neler yaptıklarını açıklamıştı.

Hazer Amani'den Sıla Gençoğlu paylaşımı

Ünlü şef, "Gayet mutluyuz. En sevdiğimiz şeylerle geçiyor vaktimiz. Yemek yapıyor, müzik dinliyoruz. Mutfakta işimizi bitirip, içeri geçiyoruz. Sonra güzel bir müzik açıyor ve tekrar mutfağa giriyoruz. Tabii ki dikkat etmeye de çalışıyor, sabahları spor yapıyoruz. Güzel geçiyor.
Hazer Amani'den Sıla Gençoğlu paylaşımı

Bu işin ekonomik kısmı olmasa, bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur. Güzel okuma alışkanlıkları olanlar bu dönemde sıkılmaz" demişti.

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