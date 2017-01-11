Hazal Kaya’nın sürpriz yapımcısı!

Hazal Kaya’nın aile temalı Shameless (Utanmaz) dizisinin yerli uyarlamasında rol alacağı geçtiğimiz günlerde medyada yer bulmuştu. ‘Umutsuz Ev Kadınları’nın senaristi Meryem Gür’ün kaleminden ekrana yansıyacak olan yapımda oyuncu, ‘Fiona Gallaher’ karakterini canlandıracak.
Dizinin yapımcılığını ise sürpriz bir ismin üstlendiği ortaya çıktı. Birkaç yıldan bu yana oyunculuğun yanı sıra yapımcılığa odaklanan ve bir ‘Uzaklarda Arama’ adlı bir sinema filmi çeken Yağmur Ünal bu dizide Medyapım ile ortak çalışacak
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Hazal Kaya'nın merakla beklenen yeni dizisinin ortak yapımcısı Türk Sineması'nın sultanı Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal çıktı.
Hazal Kaya’nın aile temalı Shameless (Utanmaz) dizisinin yerli uyarlamasında rol alacağı geçtiğimiz günlerde medyada yer bulmuştu. ‘Umutsuz Ev Kadınları’nın senaristi Meryem Gür’ün kaleminden ekrana yansıyacak olan yapımda oyuncu, ‘Fiona Gallaher’ karakterini canlandıracak.
Etiketler: Hazal Kaya
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