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Hazal kaya'nın mutlu günü

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Hazal kaya'nın mutlu günü
Oyuncu Hazal Kaya ile beş yıldır beraber olduğu meslektaşı Ali Atay ile bir otelde gerçekleşen ve birçok ünlü ismin katıldığı törenle dünya evine girdi.

Rol aldığı birçok başarılı projeyle adından söz ettiren Hazal Kaya ile yönetmen-oyuncu Ali Atay, bugün akşam saatlerinde Mecidiyeköy Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleşen törenle dünya evine girdi.5 yıldır birlikte olan Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin nikah şahitliğini yapımcı Mustafa Uslu, oyuncu Ertan Saban, Hande Yılmaz ve Elif Dikeç yaptı.

Aşk-ı Memnu' dizi oyuncularının yoğun katılım gösterdiği düğüne Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer, Selçuk Yöntem, Baran Akbulut, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu-Levent Veziroğlu, Songül Öden, Bülent Şakrak, Demet Evgar, Cengiz Bozkurt, Alper Kul, yapımcılar Timur Savcı, Fatih Aksoy, yönetmen Abdullah Oğuz gibi isimler katıldı.

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