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Hazal Kaya'nın mutlu günü

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Hazal Kaya'nın mutlu günü
Geçtiğimiz günler de oyuncu Ali Atayla nişanlanan Hazal Kaya dostlarıyla kına gecesi yaptı.

6 Şubatta dünya evine girmeye hazırlanan güzel oyuncu dostlarıyla kına gecesi yaptı.

Eğlenceli anların yaşandığı kına gecesinde birçok ünlü isim Kaya'yı yalnız bırakmadı. Hazal Kaya'nın giydiği elbisenin fiyatı ise 330 lira. Hazal Kaya beş yıldır aşk yaşadığı Ali Atay'la şubat ayında nikah masasına oturacak.

ÇOK HUZURLU BİR ÇİFTİZ'
Hazal Kaya, 5 yıllık ilişkisini şöyle tanımlamıştı:

''İçine kapalı bir çiftiz. Kendi minik dünyamız var. Birbirimize iş konusunda çok güveniriz. Çok huzurlu ve birbirine güvenen bir çiftiz.'

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