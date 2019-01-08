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Hazal Kaya'dan tepki çeken davetiye

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Hazal Kaya'dan tepki çeken davetiye
Bekarlığa veda partisi düzenleyen Hazal Kaya 6 Şubatta dünya evine girmeye hazırlanıyor. Davetiye çıkaran ünlü oyuncu davetiye'de çocukların gelmemesini belirtmesi tepkiye neden oldu.

Kısa süre önce nişanlanan Ali Atay ve Hazal Kaya'nın düğün davetiyesi ortaya çıkmıştı. Davetiyedeki bir ayrıntı bazı çocuklu ailelerin tepkisini çekti.
Hazal Kaya ile Ali Atay 5 yıldır aşk yaşıyordu. Evlenme kararı alan ve kısa bir süre önce nişanlandı.6 Şubat'ta dünyaevine girmeye hazırlanan çiftin nikah davetiyesi ortaya çıkmıştı.
Davetiyedeki bir detay bazı çocuklu ailelerin tepkisine neden oldu. Çocuk getirilmemesi için kibarca davetiyeye, "Çocuklara iyi geceler dileriz" yazması şu yorumlara neden oldu: "Koskoca 2 oyuncu 3 palyaço tutup oyun odası olan bir mekan da düğün yapamıyor mu? Ne demek çocuklar gelmesin!"
"Davetiyede özellikle çocukların getirilmemesi konusunda ifade edilmesini gereksiz gördük."

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