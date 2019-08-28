HAZAL KAYA'DAN TEPKİ!

Oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Tuba Büyüküstün hakkında yapılan 'Tuba Büyüküstün bu parayı nereden kazandı?' başlıklı habere Twitter hesabından tepki gösterdi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Kaya, Tuba Büyüküstün için yapılan haberlere ateş püskürdü. Twitter hesabı üzerinden ilgili haberi alıntılayan ve “Bu ne terbiyesizlik” sözleri ile tepki gösteren Hazal, 'Tuba Büyüküstün bu parayı nereden kazandı?' başlığıyla yapılan bu haberi terbiyesizlik olarak nitelendirdi. Bu tarz haberlerin kadınları ötekileştirdiğini ve bir ayrımcılık yarattığını söyleyen Hazal Kaya, "Senelerdir alnının teriyle hepimizin gözü önünde çalışıp para kazanan, doğru yatırımlar yapan genç bir kadın" diye ekledi.