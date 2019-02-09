Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım

Oyuncu Hazal Kaya 6 Şubat'ta 5 yıldır birlikte olduğu yönetmen ve oyuncu Ali Atay ile evlendi. Kaya, düğün gecesinden fotoğrafları Instagram sayfasında paylaşıp duygularını anlattı...

Ekranların güzel oyuncusu Hazal Kaya ile sevgilisi Ali Atay da evliler kervanına katıldı. Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye gibi birçok projede yer alan Hazal Kaya, 5 yıldır birlikte olduğu yönetmen sevgilisi Ali Atay ile geçtiğimiz akşam düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi.

Kaya, düğününden kareleri sosyal medya hesabından paylaşıp altına şu notu düştü: "Evet nereden başlasam, nasıl anlatsam? Üst üste üzücü bir takım olayları birlikte güçlenerek atlattıktan sonra dedik ki 'ne yaz düğünü ya, ne gerek var beklemeye!' Önce yurtdışında ufak bir ekiple planladığımız düğünü sonra bir çok sebeple İstanbul’a almak zorunda kaldık. İyi ki öyle olmuş.

En büyük isteğim salonun çiçek bahçesi gibi kokmasıydı, aynı kokuyu hediye de etmek istedim,evde her kokladığımızda bu şahane güne dönmemizi sağlamaktı amacım. Hayalimin ötesinde kokuyordu salon, ne kadar teşekkür etsem az! Ve bizimle birlikte kendi düğünleriymiş gibi oynayan şahane misafirlerimiz,ne kadar kalabalık bir ailemiz olduğunu gördük,sizi çok seviyoruz,çok şanslıyız!"

Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.