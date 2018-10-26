Hazal Kaya ve Ali Atay evleniyor!

28 yaşındaki güzel oyuncu Hazal Kaya, 5 yıldır beraberlik yaşadığı Ali Atay ile yaz ayında nikâh masasına oturuyor.

Ekranların güzel oyuncusu Hazal Kaya da evliler kervanına katılıyor. 28 yaşındaki oyuncu Hazal Kaya, beş yıldır birliktelik yaşadığı oyuncu ve yönetmen sevgilisi Ali Atay ile evlilik kararı aldı.

Akşam Life'da yer alan habere göre; mutlu haberi aile büyükleri ve dostlarıyla paylaşan çift, bu yaz nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.

Düğün tarihi konusunda henüz bir tarih belirlemeyen sevgililer, mekân olarak tatil beldesi Cunda, Bozcaada ya da Çeşme üzerinde duruyordu. Son kararı Cunda oldu. Çift, tatil yerindeki işletmelerle şimdiden irtibata geçti.