HAZAL KAYA İMAMOĞLU'NA DESTEK VERDİ

Hazal Kaya ödül gecesinde yaptığı konuşma ile gündem oldu

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Ödülleri’nde Bizim Hikaye dizisiyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görülen Hazal Kaya, konuşması sırasında "Her şey çok güzel olacak" dedi. Kaya, Twitter hesabından da Ekrem İmamoğlu'na destek vermiş ve #HerŞeyÇokGüzelOlacak paylaşımı yapmıştı.