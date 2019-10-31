Hamileliğinin son ayında olan Hazal Kaya ile eşi Ali Atay önceki gün bebek alışverişi için bir AVM'ye geldi. Girişteki kontrolde araçlarının bagaj kapağı açılmayınca ikili ufak bir kriz yaşadı. Hazal Kaya araçtan inmek zorunda kaldı. Bir süre bagajı açmaya uğraşan oyuncu, sonunda bunu başardı, kontrolün tamamlanmasının ardından araç park alanına yöneldi.5Çift kısa bir alışveriş turu attıktan sonra arkadaşlarıyla sinemaya girdi.
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HAZAL KAYA İLE ALİ ATAY'IN OTOPARKTA BAGAJ KRİZİ!
Bebek alışverişi için bir AVM'ye giden Hazal Kaya ile Ali Atay otopark girişinde kısa bir bagaj krizi yaşadı.
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