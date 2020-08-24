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Hazal Filiz Küçükköse'den bikini kazası!

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Hazal Filiz Küçükköse'den bikini kazası!
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, Çeşme tatiline devam ediyor.

Önceki gün plajda arkadaşlarıyla vakit geçiren Küçükköse, bikinisini değiştirirken frikik verdi. Bu anlarda görüntülendiğini fark etmeyen Küçükköse, mayosunu değiştirdikten sonra arkadaşıyla sahilde yürüyüş yaptı.

Çeşme tatiline devam eden Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün görüntülendi.
 

Kız arkadaşlarıyla birlikte önce yemek yiyip güneşlenen Küçükköse, bir ara şezlongda oturarak bikinisini değiştirdi.

Önce üst kısmını değiştirmeye çalışan Küçükköse’ye arkadaşı yardım etti.

 

Küçükköse, değişim sırasında frikik vermekten kurtulamadı.

Çekildiğinden habersiz olan güzel oyuncu, mayosunu değiştirdikten sonra arkadaşıyla sahilde yürüyüş yaptı. (Kaynak: milliyet.com.tr)

 

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