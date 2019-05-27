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HAYRANLARI SETİ BASTI

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HAYRANLARI SETİ BASTI
Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün hayranları 'Hercai' dizisinin setine akın etti.

İki ünlü ismi görmeye yaklaşık 3 bin kişi gitti. Şahin ve Akınözü 6 saat mahsur kaldı.

atv'de cuma akşamları ekrana gelen 'Hercai' dizisinin başrol oyuncuları Ebru Şahin ile Akın Akınözü, canlandırdıkları karakterle sadece Türkiye'de değil, yurtdışında da fenomen haline geldi. Dizinin Mardin-Midyat'taki seti de ikilinin hayranlarının baskınına uğramaya başladı. Dizinin yeni bölümlerinin çekimleri için geçtiğimiz gün Şanlıurfa'ya giden Ebru Şahin ve partneri Akın Akınözü'nü görebilmek için sete yaklaşım 3 bin kişi gitti. İki ünlü isim sette 6 saat mahsur kaldı. 'Hercai'de Ebru Şahin, Reyyan Şadoğlu karakterine hayat verirken Akın Akınözü ise Miran Aslanbey'i canlandırıyor.

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