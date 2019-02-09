Hayranları 14 Şubat'ı bekliyor

Geçen yıl 7 ay ayrı kalan Aslı Enver ile Murat Boz’un hayranları, o dönem ikilinin barışması için 10 bin adet fidan adak adadı. Barışma sonrası “AsMur” ormanı kuruldu.

Geçen yıl aşklarına üçüncü kez şans veren Aslı Enver ile Murat Boz, ayrı oldukları dönemde hayranlarını üzmüştü. İkilinin fanları, Nisan 2018'de 2 buçuk yıllık aşklarına nokta koyan çiftin o dönem barışması için adak adadı.

'AsMur' fanlarının başlattığı kampanyaya Kosova, Almanya, Fransa, İzmir, İstanbul ve Ankara'dan binlerce kişi katıldı. Çiftin sevenleri ikilinin barışması için 10 bin adak fidanı bağışladı. İkilinin Kasım 2018'de yeniden barışmasına sevinen fanları, kurdukları 'AsMur Ormanı'nın sertifikasını 14 Şubat'ta ünlü çifte hediye edecek.

Ünlü çiftin bir an önce barışması için 10 bin adak fidanı bağışlayan hayranlarının dileği kabul oldu. AsMur fanları, ormanın sertifikasını da sosyal medyada paylaştı.