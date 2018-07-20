Hayranı Tacizci Çıktı!

Oyuncu Gülsim Ali İlhan, kendisini bir yıldır takip eden ve sürekli mesaj atan tacizcisini ihbar etti.

Savcılık; Gülsim Ali İlhan'ı dizi setinde takip eden, çiçekler yollayan, evine yüzük bırakan, ona ‘Bohçanı topla’ şeklinde mesajlar atan Timuçin K. hakkında soruşturma başlattı



Diriliş Ertuğrul dizisinde Aslıhan karakterini canlandıran 25 yaşındaki Gülsim Ali İlhan, İstanbul Sarıyer'de ikamet ediyordu.

Genç kadının sosyal medya hesabına, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından mesajlar gönderiliyordu.

Mesajlarda cinsel içerikli sözler de yer alıyordu. Başta mesajları önemsemeyen genç kadına, bir yandan da Timuçin K. adlı kişiden sürekli farklı hediyeler ve çiçekler geliyordu.

Bir gün dizi çekimi için Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde bulunan Gülsim Ali İlhan, karşısında Timuçin K.'yı görünce korkarak orayı terk etti.

'NİYETİM CİDDİYDİ'

Bu olayın ardından oyuncunun evinin önüne giden Timuçin K., Gülsim Ali İlhan'ı gözetlemeye başladı. Evin önüne yüzük bırakan Timuçin K., ertesi gün yüzüğün yerinde olmadığını görünce kendisinin evlenme teklifini kabul ettiğini sanıp oyuncunun kapısını çaldı.

Panikleyen Gülsim Ali İlhan, polisi arayıp yardım istedi. Psikolojisinin bozulduğunu belirten oyuncu, bu kişinin cezalandırılmasını istedi. Genç oyuncunun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Timuçin K.'nın ifadesine başvuruldu.

DAVA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLECEK

Timuçin K., televizyonda gördüğü genç kadına hayranlık duyduğunu ve attığı mesajlardaki 'Bohçanı topla' ifadesiyle niyetinin ciddi olduğunu gösterdiğini savundu.

33 yaşındaki şahıs; Gülsim Ali İlhan'ın mesajlarına cevap verdiğini, kendisinden haber alamayınca da evinin önüne gidip beklediğini anlattı.

Timuçin K. hakkında dava açılırken, hazırlanan iddianamede; Gülsim Ali İlhan'ı sosyal medyada takip eden şüphelinin, oyuncu kabul etmemesine rağmen, onun çalıştığı dizi setleri ve ajanslara çiçekler göndermeye ve hayranıymış gibi oyuncuya yaklaşmaya devam ettiği kaydedildi.

İddianamede; şüphelinin bu eylemlerinin bir yıl sürdüğü ifadesi yer aldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.