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Hayranı lezbiyen dedi, İntizarsa İb..

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Hayranı lezbiyen dedi, İntizarsa İb..
Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan şarkıcı İntizar, sosyal medyadan paylaştığı gönderiye yorum yapan takipçilerini topa tuttu.

Türkiye'nin gündemine damga vuran Sinem Gedik- İntizar ilişkisinden sonra sessizliğie bürünen şarkıcı İntizar, günler sonra sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yaptı. Uşak'ta Sivaslı gurbetçilere vereceği konser ile ilgili bilgi paylaşan şarkıcının gönderisine yorum yağdı.

Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'le İntizar'ın eşcinsel ilişki görüntülerini, velayet davası dosyasına eklendikten sonra basına sızan görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Olayla ilgili Sinem Gedik avukatı aracılığıyla açıklama yapmayı tercih etmiş, şarkıcı İntizar ise konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yapmış sonrasında sessizliğe bürünmüştü.

SERT CEVAPLAR VERDİ

Haklarını hukuki yoldan halletmeye çalışan şarkıcı İntizar günler sonra paylaşım yaptı. İntizar'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Ancak paylaşıma gelen ağır yorumlara dayanamayan İntizar takipçilerine sert cevaplar verdi.

İşte o paylaşım;

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