Candice Swanepoel ünlü bir iç giyim markası için kamera karşısına geçti. Kusursuz fiziği kendini görenleri hayran bıraktı. Özellikler erkekler soluksuz çekimin bitmesini bekledi.
- BIST 90.821
- Altın 144,815
- Dolar 3,6784
- Euro 3,8899
- İstanbul 18 °C
- Ankara 16 °C
- Beren Saat'e Ulusal Duruş Onur Ödülü
- "Vezir Parmağı" Mahsun Kırmızıgül'ü batırdı!..
- Harika Avcı'dan 'gözaltı' açıklaması!
- Hayran bıraktı.
- Safiye Soyman: "Ersoy'un psikolojisi bozuk"
- Aleyna Tilki Türkiye'yi temsil edecek!
- Hürrem Boğazı'nda tehlikeli yakınlaşma!
- 3 yıl sonra IŞİD'ten kurtarıldı.
- Genç adamın katili, kardeşi çıktı!
- Sinan Akçıl açtı ağzını yumdu gözünü!
- İstanbul için bahar havası sona eriyor!..
- Murat Boz'dan dikkat çeken Aslı Enver yanıtı
- 1870 parsel FETÖ’den kurtarıldı!
- 'Bir anlık dalgınlık'la gelen ölüm!..
- Nurgül Yeşilçay'ı 'geren' muhabbet!
Hayran bıraktı.
Etiketler: Candice Swanepoel
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Beren Saat'e Ulusal Duruş Onur ÖdülüÖdülünü aldıktan sonra konuşan Beren Saat, hazmetmesi çok zor 1 yıl geçirdiğini ama sonucunun güzel olduğunu söyledi.
"Vezir Parmağı" Mahsun Kırmızıgül'ü batırdı!..Mahsun Kırmızıgül'ün 14 milyon liraya mal ettiği filmi Vezir Parmağı, 5 haftada sadece 7 milyon gişe hasılatı elde edebildi.
Harika Avcı'dan 'gözaltı' açıklaması!Şarkıcı Harika Avcı, şoförü Emre Ekinci'yi tehdit edip dövdürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakıldığı iddiaları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Safiye Soyman: "Ersoy'un psikolojisi bozuk"Şarkıcı Safiye Soyman, Bülent Ersoy’a ateş püskürdü. Soyman, “Psikolojisi bozuk herhalde. Her zamanki gibi saçıyla makyajıyla uğraşsın. Böyle devam ederse hukuki işlem başlatacağım” dedi.
VİDEO GALERİ
- 14:03 - Beren Saat'e Ulusal Duruş Onur Ödülü
- 14:02 - "Vezir Parmağı" Mahsun Kırmızıgül'ü batırdı!..
- 13:58 - Harika Avcı'dan 'gözaltı' açıklaması!
- 13:53 - Hayran bıraktı.
- 13:30 - Safiye Soyman: "Ersoy'un psikolojisi bozuk"
- 13:28 - Aleyna Tilki Türkiye'yi temsil edecek!
- 13:26 - Hürrem Boğazı'nda tehlikeli yakınlaşma!
- 13:17 - 3 yıl sonra IŞİD'ten kurtarıldı.
- 13:07 - Genç adamın katili, kardeşi çıktı!
- 13:03 - Sinan Akçıl açtı ağzını yumdu gözünü!
- 13:02 - İstanbul için bahar havası sona eriyor!..
- 13:01 - Murat Boz'dan dikkat çeken Aslı Enver yanıtı
- 13:00 - 1870 parsel FETÖ’den kurtarıldı!
- 12:52 - 'Bir anlık dalgınlık'la gelen ölüm!..
- 12:47 - Nurgül Yeşilçay'ı 'geren' muhabbet!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim