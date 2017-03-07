Candice Swanepoel verdiği iç giyim kıyafetleri pozuyla kendine hayran bıraktı.

Candice Swanepoel ünlü bir iç giyim markası için kamera karşısına geçti. Kusursuz fiziği kendini görenleri hayran bıraktı. Özellikler erkekler soluksuz çekimin bitmesini bekledi.