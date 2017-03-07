  • BIST 90.821
  • Altın 144,815
  • Dolar 3,6784
  • Euro 3,8899
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAltının ons fiyatı 3 ayın en yükseğinde

Hayran bıraktı.

»
Hayran bıraktı.
Candice Swanepoel verdiği iç giyim kıyafetleri pozuyla kendine hayran bıraktı.

Candice Swanepoel ünlü bir iç giyim markası için kamera karşısına geçti. Kusursuz fiziği kendini görenleri hayran bıraktı. Özellikler erkekler soluksuz çekimin bitmesini bekledi.

candice-swanepoel_731787.jpgcandice-swanepoel_731784.jpgcandice-swanepoel_731783.jpgcandice-swanepoel_731782.jpg

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sinan Akçıl açtı ağzını yumdu gözünü!07 Mart 2017 Salı 13:03
  • Murat Boz'dan dikkat çeken Aslı Enver yanıtı07 Mart 2017 Salı 13:01
  • Nurgül Yeşilçay'ı 'geren' muhabbet!07 Mart 2017 Salı 12:47
  • Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç evlerini ayırdı!07 Mart 2017 Salı 12:33
  • Tuba damga vurdu03 Mart 2017 Cuma 16:57
  • Ozan Güven'in yeni aşkı kim?03 Mart 2017 Cuma 16:28
  • Göksel’den akustik konser03 Mart 2017 Cuma 14:56
  • Gökhan Keser'e hayranlarından yoğun ilgi03 Mart 2017 Cuma 14:48
  • İki güzel geçmişe götürdü-03 Mart 2017 Cuma 14:40
  • Murat Boz - Aslı Enver aşkında gizlenen gerçekler!03 Mart 2017 Cuma 13:47
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim