“Hayır” diyen hakime soruşturma

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), anayasa değişikliği konusunda görüş açıklayan Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), anayasa değişikliği konusunda görüş açıklayan Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı. Yargıçlar Sendikası, olaya tepki gösterirken, Hakim Nuh Hüseyin Köse ise HSYK’nın, hayırcılara terörist iması yapan Savcı Cevdet Kayafoğlu’na verdiği kararın aynısı vermesini eleştirdi.

“SORUŞTURMAYA MARUZ BIRAKILMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Yargıçlar Sendikası’ndan yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Ayşe Sarısu Pehlivan’ın Evrensel gazetesinde 20 Şubat 2017 günü anayasa değişikliğine ilişkin röportajının yayımlandığına dikkat çekildi. Yargı örgütlerinin ve temsilcilerinin anayasa değişikliği, yargı bağımsızlığı konularında görüş bildirebileceğine dikkat çekilen açıklamada, “Karşıyaka yargıcı Ayşe Sarısu Pehlivan’ın sözleri Yargıçlar Sendikası’nın görüşlerine tamamıyla uygundur. Yapılan açıklamalar, düşünce ve örgütlenme özgürlüğü cümlesinden olup herhangi bir şekilde adli ve disiplin yönünden soruşturmaya maruz bırakılması asla kabul edilemez” ifadeleri yer aldı.

İşte o açıklama:

Yargıçlar Sendikası’ndan Nuh Hüseyin Köse ise Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili Cevdet Kayafoğlu'nun, Twitter hesabından paylaştığı "PKK anayasa referandumunda 'hayır' çağrısı yapmış. Sandıkta 'hayır' diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar demektir. Küsmece yok" mesajını hatırlattı. HSYK’nın Başsavcı vekili Cevdet Kayafoğlu hakkında inceleme izni vermesine işaret eden Nuh Hüseyin Köse, Twitter’da “HSYK'nın, hayırcılara terörist işlemi yapılacağını ima eden savcıyla Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri Ayşe Sarısu Pehlivan’ı aynı kefeye koyması olmadı” diye yazdı.