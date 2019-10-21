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HAYDARPAŞA VE SİRKECİ’DE DÜRÜSTLÜK KURALI ÇİĞNENDİ!

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HAYDARPAŞA VE SİRKECİ’DE DÜRÜSTLÜK KURALI ÇİĞNENDİ!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, garları kiralama ihalesindeki skandala karşı mücadele başlatıyor. İBB, önce ihalenin iptali için dava açacak, ardından sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının depo sahaları için açılan kiralama ihalesinde yaşanan skandala karşı bugün dava mücadelesine başlıyor. İhaleden hukuksuz şekilde elenen ve pazarlık aşamasına davet bile edilmeyen İBB, ihalenin iptali için saat 09.00'da Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açacak. Saat 11.30'da da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihaleyi düzenleyen sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

Mahkemeye sunulacak dava dilekçesinde elenme gerekçelerinin hukuka aykırı olduğuna dikkat çekilerek “Ayrı ayrı iş deneyimi belgesinin aranması komisyonun yorumudur, herhangi bir hukuk kuralına dayanmamaktadır.  Aynı anlama gelen bir ifade yazılmış olduğu halde ‘müşterek ve müteselsil' ibaresinin geçerlilik şartı olarak aranması en temel hukuk kaidelerinden birine, ‘dürüstlük'  kuralına aykırıdır” denildi.

İSTANBUL'UN SİMGELERİ

Türkiye'nin simge yapılarından tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarındaki yaklaşık 29 bin metrekarelik atıl depo sahalarını,  kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere 15 yıllığına kiralamak için TCDD, 4 Ekim'de ihale açtı. İhaleye  4 teklif sunulmuş,  2 şirket elenirken sona Okçular Vakfı'nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlüğünü yapan İBB eski çalışanı 33 yaşındaki Hüseyin Avni Önder'e ait Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi ve İBB'nin iştirak şirketleri Kültür A.Ş-İSBAK-Metro A.Ş-Medya A.Ş'den oluşan  konsorsiyum kalmıştı. TCDD'nin tahmini aylık kira bedelini 30 bin TL olarak belirlediği ihalede Hezarfen Danışmanlık aylık 300 bin TL, İBB konsorsiyumu aylık 100 bin TL teklif sundu. İhale komisyonunun tarafları pazarlığa davet etmesi beklenirken 18 Ekim günü ihalenin gerçekleştirildiği, İBB'nin davet bile edilmeden yazılı olarak elendiğinin bildirildiği öğrenildi. İhaleye tek başına davet edilen Hezarfen Danışmanlık'ın rakamı 350 bin liraya çıkardığı ve ihaleyi aldığı açıklandı.

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