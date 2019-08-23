Medyafaresi.com'un haberine göre; Haydarpaşa Garı arazileri için iktidara yakın sermayeye devir planı işaretleri göründüğünü yazan Toker, 5 No'lu Koruma Kurulu'nun Haydarpaşa Garı ve Çevresi Kentsel Tarihi SİT alanı sınırlarında kalan altı adet parselin yıkılmasında sakınca bulunmadığına karar verdiğini söyledi.
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HAYDARPAŞA ARAZİLERİ SATIŞA ÇIKARILIYOR!
Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugünkü yazısında, "Haydarpaşa arazileri satış yolunda mı?" sorusunu gündeme getirdi.
Etiketler: Haydarpaşa, Gar, Arazi, Çiğdem Toker, Satış, İddia
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