Hayatın da ne telefon var ne de televizyon

Telefon kullanmayan Demet Evgar'ın arkadaşları "Sekreterin değiliz" diyerek isyan etti. Oyuncu telefon almak zorunda kaldı.

Demet Evgar'a isyan ettiler!Telefon kullanmayan Demet Evgar'ın arkadaşları "Sekreterin değiliz" diyerek isyan etti. Oyuncu telefon almak zorunda kaldı. "Avlu" dizisinin başarılı oyuncusu Demet Evgar, daha önce yaptığı açıklamada cep telefonu kullanmadığını söylemişti. Önceki gün magazin muhabirleriyle karşılayan Evgar, "Bana arkadaşlarımın telefonundan ulaşıyorlardı. Onlar da haklı olarak "Sekreterin değiliz" demeye başlayınca telefon almak zorunda kaldım. Televizyonum da yok. Kendimi bile internetten izliyorum" dedi.