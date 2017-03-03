Hayatı tespih yaparak engelleri aştılar

Türkiye sakatlar derneğinin Zeytinburnu 1453 sosyal tesislerinde düzenlediği, "Engelsiz İstanbul" için dostluk ve dayanışma gecesine, konuk olarak katılan Ferman Toprak; şarkılarını sahnede engelli sevenleriyle birlikte söyledi.

"Hayatı tesbih yapmışım" ve "Tavukları pişirmişem" isimli hareketli şarkılarını seslendiren şarkıcıya, hayranları hep bir ağızdan eşlik etti. Gecede her yaştan sevenleri Ferman Toprak'a olan ilgilerini hatıra fotoğrafı çektirerek gösterirken; şarkılarını seslendirdikten sonra başarılı isme gecenin anlam ve önemini hatırlatacak bir de plaket takdim edildi.

Geceye eşi Hilal Toprak'la katılan Ferman Toprak, sahneden davetlilere seslenerek; "Tüm sosyal sorumluluk projelerine büyük bir arzuyla katılıyorum. Sizlerle bir arada olmak beni hem mutlu etti hem de yeni albüm öncesi çalışmalarıma daha da motive etti. Burada özlemimizi giderdik. Alkışları kendiniz için istiyorum" dedi.