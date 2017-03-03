  • BIST 89.771
  • Altın 146,677
  • Dolar 3,7147
  • Euro 3,9085
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAltının ons fiyatı 3 ayın en yükseğinde

Hayatı tespih yaparak engelleri aştılar

»
Hayatı tespih yaparak engelleri aştılar
Türkiye sakatlar derneğinin Zeytinburnu 1453 sosyal tesislerinde düzenlediği, "Engelsiz İstanbul" için dostluk ve dayanışma gecesine, konuk olarak katılan Ferman Toprak; şarkılarını sahnede engelli sevenleriyle birlikte söyledi.

"Hayatı tesbih yapmışım" ve "Tavukları pişirmişem" isimli hareketli şarkılarını seslendiren şarkıcıya, hayranları hep bir ağızdan eşlik etti. Gecede her yaştan sevenleri Ferman Toprak'a olan ilgilerini hatıra fotoğrafı çektirerek gösterirken; şarkılarını seslendirdikten sonra başarılı isme gecenin anlam ve önemini hatırlatacak bir de plaket takdim edildi.

Geceye eşi Hilal Toprak'la katılan Ferman Toprak, sahneden davetlilere seslenerek; "Tüm sosyal sorumluluk projelerine büyük bir arzuyla katılıyorum. Sizlerle bir arada olmak beni hem mutlu etti hem de yeni albüm öncesi çalışmalarıma daha da  motive etti. Burada özlemimizi giderdik. Alkışları kendiniz için istiyorum" dedi.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “İstanbullu Gelin” bugün Başlıyor!!!02 Mart 2017 Perşembe 16:34
  • Başak Dizer'in 21 yıl önceki fotoğrafı02 Mart 2017 Perşembe 16:04
  • Gupse Özay'ın ailesi Barış Arduç'u çok sevdi02 Mart 2017 Perşembe 16:02
  • Yeni kadroya bir oyuncu daha!02 Mart 2017 Perşembe 15:59
  • Çağatay Ulusoy'u Bensu Soral ele verdi!02 Mart 2017 Perşembe 15:52
  • İstanbul Kırmızısı'nın galası yapıldı02 Mart 2017 Perşembe 15:41
  • Evlilikten korkuyorum!02 Mart 2017 Perşembe 14:44
  • Ebru Şancı kutsal topraklardan paylaştı02 Mart 2017 Perşembe 13:19
  • Zuhal Topal neden sinirlendi?02 Mart 2017 Perşembe 13:07
  • Nefes kesen Adriana!02 Mart 2017 Perşembe 12:49
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim