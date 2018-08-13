Hayati Arkaz İYİ Parti’den istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz partisinden istifa etti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Devlet Bahçe'nin daveti üzerine MHP'ye geçti. Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü için İYİ Parti'de krize neden milletvekili Hayati Arkaz konuştu. Devlet Bahçeli'nin kendisi aradığı ve partiye davet ettiğini söyleyerek, "Genel başkanımın ağzından çıkacak her türlü kelam ve söz benim için emirdir. Teklifi şeref ve onurla kabul ettim" dedi.

Hayati Arkaz yaptığı açıklamada, Devlet Bahçeli tarafından aranıp davet edildiğini söyledi. Devlet Bahçeli'den gelen teklifi kabul ettiğini söyleyen İYi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, " Biz ülkücüyüz. Camiamızda liderlik çok önemlidir. On yaşımdan beri camianın içindeyim. Bütün ailem, babam dedem... 1969'dan beri içindeyiz. Bahçeli bizim liderimizdir. Genel başkanımın ağzından çıkacak her türlü kelam ve söz benim için emirdir. Teklifi şeref ve onurla kabul ettim. Zaten MHP'nin ve Ülkü Ocakları'nın bütün birimlerinde çalıştım. Ülke meselesinde elimizi taşın altına koyarız. Bu teklif, çok büyük bir onurdur benim için." dedi. Öte yandan Arkaz, Devlet Bahçeli'nin elini öpmesinin abartığını ifade ederek şunları dedi: "Olay çok abartıldı. Bu da benim hoşuma gitmedi. Sonuçta ayrı partilerde olsak da Bahçeli benim büyüğümdür. Büyüklerime karşı saygılı bir insanım. Bizde terbiye önemlidir. Gereken neyse onu yaptım."