  • BIST 108.452
  • Altın 147,783
  • Dolar 3,4090
  • Euro 4,1028
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAAdliye önünde sıcak saatler, silahlar çekildi

Hayat kurtarmak için zamanla yarıştı

»
Hayat kurtarmak için zamanla yarıştı
Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Erbil seferini yapan yolcu uçağı kalkış sırasında organ taşıdığı için öncelik istedi.

Edinilen bilgiye göre; Atatürk Havalimanı’nda hava trafiğinin yoğun olduğu dün öğle saatlerinde Erbil’de organ nakli bekleyen bir hastaya organ taşıyan THY uçağı zamanla yarıştı. THY’nin İstanbul-Erbil seferini yapan Airbus A330 tipi uçağın pilotu, organ bekleyen hasta için kalkışta öncelik istedi. Uçağın pilotu kalkış sırasında medical kit taşıdığını Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne bildirdi.  Bunun üzerine THY uçağına kalkış için öncelik verildi. Uçak planlanan saatinden 8 dakika önce Erbil’e iniş yaptı.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk yumurtası 19 ülkeye ihraç edildi09 Eylül 2017 Cumartesi 18:06
  • Türkiye ile Kazakistan arasında 590 milyon dolarlık imza09 Eylül 2017 Cumartesi 18:05
  • 2. el otomobil alacaklar dikkat09 Eylül 2017 Cumartesi 18:03
  • Kuzulara, ineklere de e-reçete geliyor09 Eylül 2017 Cumartesi 18:02
  • Kapıkule'de 6 kilometrelik tır kuyruğu09 Eylül 2017 Cumartesi 18:00
  • Son dakika... Bakanlıktan o ilaçlarla ilgili flaş uyarı!09 Eylül 2017 Cumartesi 17:59
  • Almanya'ya seyahat uyarısı09 Eylül 2017 Cumartesi 17:57
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan EXPO 2017 Fuar Alanı’nı ziyaret etti09 Eylül 2017 Cumartesi 17:56
  • İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı kutlandı09 Eylül 2017 Cumartesi 17:54
  • D-100'de zincirleme kaza: 1'i ağır, 5 yaralı09 Eylül 2017 Cumartesi 17:53
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim