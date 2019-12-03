Meral Kaplan DM'JOY dergisine röportaj verdi.

Meral Kaplan verdiği röportajda Selim Akar ile çalıştığını söyledi. Röportajında "Bu kadar kadın cinayetlerinin yoğun olduğu bir dönemde güçlü kadın duruşunu sergilemek istedim. Her türlü eleştiriye hazırım. Hayat cesurları sever." dedi.

Gelecek hakkındaki projelerinden de bahseden Meral Kaplan "Aslında birçok proje var. Teklifler de var. Lakin boşanma aşamasında çocuğumun psikolojisi benim için her şeyden önemli. Bundan sonraki süreçte gelecek projeleri hem anne hem oyuncu olarak değerlendireceğim." dedi.

Erkek Çocuklarımızı Ne Kadar İyi Yetiştirirsek Kız Çocuklarımıza O Kadar İyi Bir Gelecek Bekliyor Olacak

Meral Kaplan, "Yeni nesil olarak erkek çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek kız çocuklarımızın da o kadar iyi bir geleceği olacaktır. Namus insana özgü bir kavramken sadece kadına özgü bir kavram gibi lanse ederler. Şairin de dediği gibi; Sevişmiş bir bakire, erkeğe milli demişler kadına fa..."