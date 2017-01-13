HAVADA PANİK!

Slovenya vatandaşı Anton Cestnik İstanbul'dan Klimanjaro'ya giderken kriz geçirip yolcuları rahatsız edince Pilot Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

Cestnik'in polise verdiği ifadesinde panik atak hastası olduğunu söylediği, yanında da bu rahatsızlığa yönelik ilaçlar bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'a indirilen yolcu için THY şikayetçi oldu. Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği şu açıklamayı yaptı:

“12 Ocak akşamı saat 19:37'de havalanan TK0673 İST-JRO-MBA seferi, Mısır hava sahası üzerindeyken Kaptan Pilot, kontrolsüz davranan Anton Cestnik isminde bir yolcu sebebi ile Antalya'ya divert kararı almış daha sonra uçağın ağırlığından (iniş için uygun şartların oluşmaması) dolayısıyla divert yönü Atatürk havalimanı olarak planlanmıştır.Eşi Klavdija Cestnik ile seyahat eden yolcunun önündeki yolcuları hedef alarak koltuğu ayaklarıyla tekmelediği, uçağın kumandasını ve koltuğun yan kısımlarına kırmıştır. Yolcu kabın ekibi tarafından sakinleştirilmeye calışılmış fakat yolcu kabin ekibini ve yolcuları darp etmeye devam etmiştir. Yanındaki eşi ile de tartışan yolcuya kelepçe prosedürü uygulanmış ancak bilek kelepçesini de kırmıştır. Yolcu hiçbir şekilde kontrol altına alınamayınca diğer yolcular bu şekilde sefere devam etmek istemediklerini belirtmişlerdir. Seferimiz, İstanbul'a indikten sonra ucak emniyet (Türk Hava Yolları Gorevlileri) yetkililerince karşılanmış olup kural dışı yolcu polis tarafından emniyete götürülmüştür. Rezarvasyon olarak Münih uzerinden Istanbul istasyona buradan da Mombasa (Kenya) seyehatleri bulunan iki yolcu için divert sonrası INAD ( kabul edilemez) yolcu prosedürü uygulanmıs ve iki yolcu bu Sabah TK 1629 sefer numaralı uçak ile Münih'e gönderilmiştir"

YAKLAŞIK 20 TON YAKIT

Edinilen bilgiye göre, Kahire üzerinden dönen THY uçağı için yaklaşık gidiş ve geliş olmak üzere 20 ton yakıtın harcandı ve bunun da maliyeti yaklaşık 11 bin dolar oldu. Uzmanların verdiği bilgiye göre yaklaşık 42 bin TL sadece yakıt için fazladan gider olduğu ancak bunun yanı sıra uçağın daha sonra yapacağı programların da da değişiklik yapıldığı ve uçuş mürettebatının da mesaisi dolduğu için yeni bir ekibin sefere verildiği belirtilerek, “ Uçağın sorumlu pilotu Kahire'ye de inebilirdi. Ancak sanırım hem mesaisi dolacağı için, hem de Mısır'la ilişkilerdeki sorun nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Bu arada tüm masrafların yanı sıra uçaktaki herhangi bir yolcunun mağduriyeti gereği açacağı dava hakları da saklıdır" dedi.

İstanbul Atatürk Havalimanına indikten sonra Slovenya uyruklu Cestnik ailesi adli işlemleri tamamlandıktan sonra İNAD yolcu (Kabul edilemez yolcu) işlemi yapılarak geldiği istasyon olan Münih'e gönderildi.

