  • BIST 106.910
  • Altın 173,407
  • Dolar 4,0745
  • Euro 4,9616
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKADev Derbinin Hakemi Belli Oldu!

"Hava Sıcaktı Soyundum"

»
"Hava Sıcaktı Soyundum"
Bodrum Masalı'nın Alara'sı Serel Yereli tatil için gittiği İtalya'nın Milano kentinde, sıcaktan bunalıp soyunarak çimlere uzandı.

Bodrum Masalı dizisindeki Alara rolüyle evlerimize giren ünlü oyuncu Serel Yereli seyahat amaçlı Avrupa’ya gitti.

MİLANO’DA SOYUNUP ÇİMLER ÜZERİNE UZANDI

Tatil için İtalya’nın Milano şehrini seçen ünlü oyuncu sıcaktan bunalıp soyundu. Çimler üzerine uzanan genç güzel, bu halde çektiği videoyu Instagram hikayesinden takipçileriyle paylaştı.

“OH! HAVA SICAKTI SOYUNDUM”

Genç oyuncunun videoda “Oh! Hava sıcaktı soyundum. Kimse dönüp ne yapıyor?” diye bakmadı!” diyerek içinde bulunduğu durumun tadını çıkardı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gülben'den Aşk Pozu Paylaşımı24 Nisan 2018 Salı 09:23
  • Esra Ersoy'dan Yeni Hamleler!23 Nisan 2018 Pazartesi 17:24
  • Bisiklet Düşkünü Fenomen23 Nisan 2018 Pazartesi 12:02
  • Sahilde yürekleri hoplattı!22 Nisan 2018 Pazar 13:01
  • Ünlülerin ABD Çıkarması22 Nisan 2018 Pazar 11:34
  • Hülya'nın '10' Sırrı22 Nisan 2018 Pazar 11:29
  • Tek Rakibim Göğüslerim22 Nisan 2018 Pazar 11:28
  • Aşkını İtiraf Etti22 Nisan 2018 Pazar 10:27
  • Amanda'nın İlginç Şortu22 Nisan 2018 Pazar 10:27
  • En Seksi Selfie22 Nisan 2018 Pazar 10:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim