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HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR!

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HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR!
Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Trabzon ve Erzurum'un doğu ilçeleri ve Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sacitaslan.com'un haberine göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Trabzon ve Erzurum'un doğu ilçeleri ve Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı ilçeleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m) olması bekleniyor. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31 
İstanbul: Parçalı bulutlu 28 
İzmir: Az bulutlu ve açık 34 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 36 
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 37 
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 38 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; bu sabah saatlerinde doğu ilçeleri Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı'nda kuvvetli olması bekleniyor) 26 
Erzurum: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36 

 

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