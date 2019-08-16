HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile ülkemizin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ilk saatler ile öğleden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32



İstanbul: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28



İzmir: Az bulutlu 31



Adana: Parçalı bulutlu 34



Bursa: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28



Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32



Samsun: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31