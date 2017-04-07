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Hava saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama

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Hava saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye'de kimyasal silah kullanıldığını ileri sürdüğü havaalanlarının vurulmasını yönelik yaptığı açıklamada, "Bütün uygar ulusları Suriye içindeki katliamı ve kan dökülmesini durdurma amacıyla bu çabaya katılmaya çağırıy

 Uygar devletlere teröre bir son verilmesi, bütün formuyla her tür terörizmin ortadan kaldırılması için çağrıda bulunuyorum" dedi ve ekledi:
"Salı günü Suriye diktatörü Beşar Esad, masum sivillere yönelik korkunç bir kimyasal saldırı düzenledi. Öldürücü bir sinir gazı kullandı. Çaresiz erkeklerin, kadınların ve çocukların tıkandığı kimyasal bir saldırı düzenledi. Gaddarca bir saldırı. Bu barbarca düzenlenen saldırıda güzel masum bebekler gaddarca, zalimce katledildi. Tanrının hiçbir çocuğu böylesi korkunç bir şey yaşamamalı.

"Bu gece Suriye'de bir askeri saldırı talimatı verdim"

"Bu gece Suriye'de bir askeri saldırı talimatı verdim. Bu kimyasal saldırının düzenlendiği hava üssünün vurulması talimatını verdim. Bu hamle, ABD'nin ulusal güvenliği açısından son derece önemli bir hamle. Öldürücü kimyasal silah kullanılmıştır ve bu yasaklanan kimyasal silahların Suriye tarafından kullanıldığına ve kimyasal silahlar konvasyonuna yönelik de bir ihlal teşkil ettiği konusunda hiçbir endişe, tartışma ve soru işareti yoktur.

"Her tür terörizmin ortadan kaldırılması için çağrıda bulunuyorum"

"Önceki yıllarda gösterilen hamleler Esad'ın davranışını değiştirme konusunda başarısız oldu ve bunun bir sonucu olarak da mülteci krizi derinleşmeye devam ediyor. Bölge istikrarsızlığa sürüklenmeye devam ediyor. Bu durum hem Amerika'yı hem de müttefiklerini tehdit ediyor.

"Bu akşam bütün uygar uluslara Suriye içerisindeki katliamı ve kan dökülmesini durdurma amacıyla bu çabaya katılmaya çağırıyorum. Uygar devletlere teröre bir son verilmesi, bütün formuyla her tür terörizmin ortadan kaldırılması için çağrıda bulunuyorum." 

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