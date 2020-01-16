Hava Limanın'da Olay Çıkartmak Moda Oldu.

Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki'nin havalimanında yaptığı olaydan sonra şimdi de Diva Bülent Ersoyla havalimanında olay çıkardı.

Geçtiğimiz günlerde, Londraya gitmek için İstanbul Havalimanına giden Aleyna Tilki yolcularla ve özel güvenlikle tartışarak olay çıkardı. Tilki polis tarafından amirliğe götürülerek ifadesi alındıktan sonra serbest kalan Aleyna Tilki uçağı kaçırarak evine geri dönmüştü. Şimdi de Ünlü Sanatçı Diva Anltaya'ya gitmek için, İstanbul Havalimanıında tekerlekli sandalyeye binerek uçağın kaçırılmasına sebep olduğu için, görevlilerle tartılşması kameralara rastladı. Şimdi moda oldu ünlülerin Havalimanında olay çıkarması.

İki ünlünün de bu olayları hayranları tarafından ayıplanırken, Ersoy yetkililerden davacı olacağını açıkladı.