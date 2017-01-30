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Hava Kuvvetleri'n operasyon!

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Hava Kuvvetleri'n operasyon!
FETÖ soruşturması kapsamında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli askerlere 8 ilde operasyon düzenlendi. İkisi yarbay rütbesinde, biri filo komutanı 10 asker gözaltına alındı. Örgütte "abi" konumunda bulundukl

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Hava Kuvvetleri  Komutanlığına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, 5'i  sivil 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen güvenlik  güçleri, hakkında gözaltı kararı bulunan 15 kişi için Ankara, Diyarbakır, Amasya  ve Eskişehir'in de aralarında olduğu 8 ilde operasyon düzenledi.

 Operasyonda, ikisi yarbay rütbesinde, biri filo komutanı 10 asker  gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin, Genelkurmay Başkanlığında  çalıştığı öğrenildi. Diğer illerde gözaltına alınanların ifade işlemleri için  Ankara'ya getirilecekleri bildirildi. 

5 'ABİ' ARANIYOR

Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 sivilin ise örgütte "abi" konumunda  bulundukları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından sorumlu oldukları belirtildi.  Bu kişileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
 

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