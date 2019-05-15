HATİPOĞLU'NU TOPA TUTTU

AK Partili Vekilden Nihat Hatipoğlu'na Sert Tepki: Yakıştıramadım

İstifasını sunduğu iddia edilen AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na sert tepki gösterdi. Yeneroğlu konuyla ilgili "Nihat hocaya yakıştıramadım ve üzüldüm." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletveki Mustafa Yeneroğlu, Nihat Hatipoğlu'nun canlı yayında 13 yaşındaki erkek çocuğunu ailesinden habersiz Müslüman yapmasına tepki gösterdi.

"ASIL SORUN EMPATİ YOKSUNLUĞU"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Yeneroğlu, "Nihat hocaya yakıştıramadım ve üzüldüm. Ailesinin rızası olmaksızın 13 yaşındaki bir Müslüman çocuğun Hristiyanlar tarafından vaftiz edilmesi durumunda ne hissedersem, bu görüntüler karşısında aynı hissiyatı taşıdım. İstismar mutlaka bir boyutu. Asıl sorun empati yoksunluğu." ifadelerini kullandı.

AK Partili Vekilden Nihat Hatipoğlu'na Sert Tepki: Yakıştıramadım

NE OLMUŞTU?

Nihat Hatipoğlu canlı yayında isminin Arthur olduğu ifade edilen 13 yaşındaki çocuğu Kelime-i Şahadet getirterek Müslüman yapmıştı. Programda çocuğun ailesinin bu olaydan haberi olduğu söylenmişti. Fakat Daha sonra çocuğun ailesi bu duruma tepki göstererek konuyla ilgili açıklama yapmıştı.