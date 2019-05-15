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HATİPOĞLU'NA ŞOK SUÇLAMA

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HATİPOĞLU'NA ŞOK SUÇLAMA
HDP'li Paylan, "Çocuk istismarı yapıldığını belirttiği Hatipoğlu'nun programı hakkında RTÜK’e ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağını" söyledi.

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda yaptığı ve televizyondan canlı yayınlanan iftar programında, Ermeni bir çocuğun dinini değiştirdi. 13 yaşındaki çocuğun annesi Alina Y., Hatipoğlu’nun beyanının aksine kendisinden izin alınmadığınıve olaydan haberinin olmadığını belirtti.

12 Mayıs Cumartesi günü ATV’de yayınlanan Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu iftar programında 13 yaşındaki Arthur’un, Müslüman olmak istediği belirtildi ve Hatipoğlu’nun yönlendirmesiyle çocuk canlı yayında Kelime-i Şehadet getirdi.

Hatipoğlu, ayrıca çocuğa ismini değiştirmek isteyip istemediğini de sordu. Çocuk ise "Nihat" ismini istediğini belirtti. Hatipoğlu çocuğun annesinden izin aldıklarını öne sürdü.


 
Çocuğun annesi Alina Y. Ermenistan'da yayın yapan Lurer.com’a yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“Çocuğum Müslüman olmadı. Biz Ermeniyiz, Hristiyanız. Ben bilseydim kendim, çocuğumun yanına giderdim, ama bilmiyordum. Dükkanda çalışıyorum. Aniden bana haber geldi. 

Artur 13 yaşında, saf bir çocuktur. Suriyeli arkadaşı “gel beraber canlı yayında konuşalım sonra bize hediyeler verirler, onlarla da oturup yemek yeriz” demiş, çocuğum da saf saf onunla gitti. Çocuktur o, yanlış yaptı. O Müslüman olmadı, sünnet olmadı.”

HDP milletvekili Garo Paylan da, Alina Y., ile görüştüğünü ve çocuğunun kendisinin onayı olmadan programa çıkarıldığını ifade ettiğini belirtti. Paylan "Çocuk istismarı yapan program hakkında yarın RTÜK’e ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Başpiskopos Aram Ateşyan da 13 Mayıs Pazar günü yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanı'nın aradığını ve şikayette bulunduğunu söyledi.

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