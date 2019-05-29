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HATİPOĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ

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HATİPOĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ
Akit yazarı Yavuz Bahadıroğlu, iftar ve sahur saatlerinde dinî programlar yapan Nihat Hatipoğlu'nun programını isim vermeden eleştirdi.

Bahadıroğlu, "Bu, Müslümanı “uyuşturup uyutma”nın başka bir yolu-yöntemi olmasın!" diye sordu.

Bahadıroğlu'nun "Ramazan ekranları ve diziler…" başlığıyla (29 Mayıs 2019) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle: 

Kanallar “reyting” üzerinden reklâm alıp para kazanıyor, tamam: Tamam da, kamuoyuna açık yayıncılığın bir sorumluluğu yok mu? Böyle bir ortamda ailemizi nasıl koruyacağız, çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz?

Sevilen bir “hocaefendi”ye parayı bastırıp her iftar öncesi nemli gözlerle “menkıbe” anlattırmak, acaba bu günahı karşılar mı?

“Sevap-günah cetveli” bende olmadığı için bilemeyeceğim: Lâkin, ellerine geçen böyle bir fırsatı İslâm’ın “iman esasları”nı anlatarak, bazı televizyon dizilerinin zararları konusunda bir şeyler söyleyerek, ilimden, irfandan, tefekkürden söz ederek değerlendirebilecekken, tali konularla israf etmeleri, bin kere sorulup cevaplandırılmış “garip” sorularla berbat etmeleri neyin nesi?..

Bu, Müslümanı “uyuşturup uyutma”nın başka bir yolu-yöntemi olmasın!

“Eş bulma duası”; “Hamile kalma duası”; “Ev-araba alma duası”; “Cennete gitme duası”, v.s…

Gerisi rüya, hülya, hikâye, menkıbe, kıssa…

Ülkemiz tehdit altında (Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız böyle diyor), imanımız tehdit altında, ailemiz tehdit altında, Kudüs elden gittikten sonra Mekke ve Medine de tehdit altında, ama anlı-şanlı ekran hocalarımızın hiç böyle dertleri yok!

Bunlara ilişkin fikirleri, görüşleri, kanaatleri de yok! 

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