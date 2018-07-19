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Hatice'nin sörf tahtalı videosu yürek hoplattı!

Hatice'nin sörf tahtalı videosu yürek hoplattı!
Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, yeni videosuyla sosyal medyada bomba etkisi yarattı.
İzlenme: 19
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