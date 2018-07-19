Ana Sayfa
Günün Haberleri
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
92.592
Altın
189,424
Dolar
4,8309
Euro
5,6110
İstanbul
26 °C
Ankara
24 °C
Fenerbahçe Emre Mor'un peşinde
Sağlam parmağa platin takan doktora suç duyurusu
Nejat İşler hayranının eşinin saldırısına uğradı
Dünyanın en değerli 10 spor kulübü açıklandı
Selen Görgüzel eşi Hamdi Alkan'ı eleştirenlere sert çıktı
Heidi Klum'dan Cesur Paylaşım!
İlk Ziyaret Sıfır Noktasına
Fenerbahçe'ye NBA'den bir yıldız daha
Çaykur Rizespor'da yol ayrımı
Hatice'nin sörf tahtalı videosu yürek hoplattı!
Seren ve Yaşar'ın alışveriş turu
Savcılığın belgesinde şok detaylar!
Oyuncu çift evlendi
FETÖ ile Adnan Oktar bağlantısını kim sağlıyordu?
12 yaşındaki İbrahim'in cansız bedenine ulaşıldı
YAZAR
MAGAZİN
GÜNCEL
SİYASET
DÜNYA
SPOR
BİLİM & TEKNOLOJİ
EKONOMİ
SAĞLIK & YAŞAM
KÜLTÜR SANAT
KADIN
SİNEMA
SON DAKİKA
Kıbrıs açıklarında facia!
VİDEO GALERİ
»
TV
»
Hatice'nin sörf tahtalı videosu yürek hoplattı!
Hatice'nin sörf tahtalı videosu yürek hoplattı!
Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, yeni videosuyla sosyal medyada bomba etkisi yarattı.
19 Temmuz 2018 Perşembe 10:40
İzlenme: 19
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Alex - Gidelim Buralardan
Sila - Afitap
Beyazıt Öztürk, Ayşe Çelik'in Telefon Bağlantısıyla İlgili Konuştu
Tarkan Çişim Geldi
DİYARBAKIR'DA PKKLI TERÖRİSTİN BOMBALI ARACI BIRAKMA ANI..!!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD ziyaretinde karşılama rezaleti
Son Eklenen Videolar
Recep İvedik 5
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü"
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü"
Bakırköy Belediyesi - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Burcu Esmersoy'un oynadığı reklam yürek hoplattı
Hoş Geldin (Burak Serdar Şanal) #YeşilDeniz Klip
Kategoriler
Haber
Yaşam
Dünya
TV
Komik
Müzik
Spor
Siyaset
Sinema
Bilim / Teknoloji
FOTO GALERİ
Şarap gibi kadın
Sahilde Yürek Hoplattı!
Öyle Pozlar Verdi ki...
ÇOK OKUNANLAR
1
Heidi Klum'dan Cesur Paylaşım!
2
Bedelli Askerlikte kritik tarih belli oldu
3
Savcılığın belgesinde şok detaylar!
4
Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı!
DÜN
|
BU HAFTA
|
BU AY
Ana Sayfa
|
Künye
|
İletişim
|
Sık Kullanılanlara Ekle
|
RSS
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 |
Haber Sistemi
:
CM Bilişim