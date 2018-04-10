Hatice İlk Kez Paylaştı!

Hatice Şendil oğlu Can'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı.

Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar 5 yıllık birlikteliğin ardından 2016'da evlenmiş, Mayıs 2017'de oğulları Can dünyaya gelmişti. Oyunculuğu bırakıp yapımcı olan Burak Sağyaşar, 9-12 Nisan arası Cannes'daki 'MIPCOM Televizyon ve Dijital İçerik Pazarı'nı izlemek üzere Fransa'ya gitti. Eşi ve oğlunu da tatil yapmaları için beraberinde götürdü. Çift bugüne dek Can'ın yüzünü sosyal medyada açıkça göstermiyor, objektiflerden kaçırıyorlardı. Kuralı Fransa'da bozdular.