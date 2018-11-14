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Hatice hocaları kızdırdı!

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Hatice hocaları kızdırdı!
Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve videolarla sık sık gündeme gelen Hatice 2. sayfa programına konuk oldu. Hatice bilinmeyenlerini açıkladı.

Bir yerde yaptırmadım, sporla yapılan bir şey. 'Gel seni de çalıştırayım' diyorum hep takipçilerime. Bakın bu kalça kasla yapılan bir şey. Bunlar hep kas. Bir doktor getireyim kanıtlayayım isterseniz.

En alt katta spor yapıyordum, arkadaşım aradı ‘sana geleceğim’ dedi. İnsanlar orada kettle’a takmışlar. Ama inanın o videonun çekildiğinden habersizim. O video gerçekten çok orijinal. Herhangi bir montaj yok.

İnsanlar neden hep görmediği şeylerden bahsediyor? Sosyal medyadan hep mesaj geliyor, takipçilerim hayret ediyor bana. 'Hatice Hanım siz sabahları nasıl erken kalkıyorsunuz?' şeklinde sorular geliyor. Erken kalkıyorum çünkü beş vakit namaz kılıyorum. Evet mini giyiniyorum ama dini buyruklarıma çok bağlı bir insanımdır.

Eskiden uzun etek giyiyordum. Bir gün babam bana 'Kızım bir daha o eteği giymeyeceksin' dedi. Ben o gün çok şaşırdım. 'Neden baba?' diye sorduğumda 'Her şeyin bir yeri bir ölçüsü vardır kızım' dedi. Evimde çok farklı bir insanım.

Yazın tanga da giyerim, bikini de giyerim. Geçen gün paylaştığım video benim çok hoşuma gitti çok estetik geldi bana o yüzden paylaştım. Sanatçı olmasam Instagram denilen camiada da olmazdım. O tangalı videonun haber olabileceğini yemin ediyorum hiç düşünmedim. Almanya’dan bir ablam gelmişti. O çekti videoyu.

Herkesin hayatında kötü dönemler olmuştur. Benim sınavım eşimi kaybetmem.

O benim en büyük sınavımdı. Hayatta en çok sevdiğim adam. Hayatta iki kez aşık oldum.

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