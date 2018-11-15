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Hatay'daki tarihi meclis, künefeci yapılmış!

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Hatay'daki tarihi meclis, künefeci yapılmış!
23 Haziran 1939'da Türkiye'ye katılma kararının alındığı Hatay Devleti Meclis binası, 'Meclis Künefe Cafe' yapıdı.

Vatandaşlar, sosyal medya hesaplarını kullanarak duruma tepki gösterdi. "

Bu durum düzeltilene kadar paylaşmaya devam edeceğiz" diyen vatandaşlar, binanın yeniden düzenlenerek tarihi değerine uygun olarak kullanılmasını istiyor.

1927 yılında Fransız mimar Leon Benju tarafından sinema salonu olarak inşa edilen bina, Hatay Cumhuriyeti'nin Millet Meclisi'ne ev sahipliği yapmıştı.

Bina, Mart 2009'da Kültür Merkezi olarak kullanılmaya başlanmıştı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre tarihi Meclis 20 yıllığına bir şirkete kiraladı.

Şirket de binayı köfteci, künefeci ve büfeciye kiraladı.

Söz konusu haberde, konuya ilişkin olarak, "Tarihimize yapılan bu vicdansızlık yürekleri sızlattı" değerlendirmesinde bulunuldu.
 

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