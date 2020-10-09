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Hatay'daki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı

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Hatay'daki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı
Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı. Yangında dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Son dakika! Hatay'daki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı

Yangın, saat 10.00 sıralarında Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıktı.

Son dakika! Hatay'daki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı

Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Son dakika! Hatay'daki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Son dakika! Hatay'daki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı

Dumandan etkilenenlere, sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.

Son dakika! Hatay'daki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı
 
Son dakika! Hatay'daki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı
Son dakika! Hatay'daki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı
Son dakika! Hatay'daki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı
Son dakika! Hatay'daki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı
Son dakika! Hatay'daki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı
Son dakika! Hatay'daki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı
Son dakika! Hatay'daki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı
 
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