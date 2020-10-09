Yangın, saat 10.00 sıralarında Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıktı.
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Hatay'daki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı
Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı. Yangında dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
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