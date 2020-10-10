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Hatay'da yangınını söndürmek için çalışmalar devam ediyor

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Hatay'da yangınını söndürmek için çalışmalar devam ediyor
Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi yakınlarında dün sabah saatlerinde başlayıp, yerleşim yerleri ve İskenderun ilçesine de sıçrayan yangını söndürmek için ekipler, çalışmalara devam ediyor.

Akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahaleye, günün aydınlanması ile yeniden başlandı.

Hatay'da yerleşim yerlerine de sıçrayan orman yangınını söndürmek için çalışmalar devam ediyor

Sarımazı Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarında etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

Arsuz ilçesi Nergiz Mahallesi'nde etkisini gösteren yangına karadan müdahale devam ediyor.

Bazı yerleşim yerlerinde hasara neden olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay'da yerleşim yerlerine de sıçrayan orman yangınını söndürmek için çalışmalar devam ediyor

Öte yandan yangına şiddetli rüzgar nedeniyle havadan müdahale edilemiyor.

Hatay'da yerleşim yerlerine de sıçrayan orman yangınını söndürmek için çalışmalar devam ediyor

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye arazöz, su tankı ve dozer yönlendirildi.

Hatay'da yerleşim yerlerine de sıçrayan orman yangınını söndürmek için çalışmalar devam ediyor

Bazı yerleşim yerleri emniyet güçleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Bir bina ile önünde duran araçlar yangın nedeniyle zarar gördü.

Alevler, İskenderun ilçesindeki Şekere ve İsmet İnönü mahalleleri ve bir antrepo sahası ile Arsuz ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı.

Hatay'da yerleşim yerlerine de sıçrayan orman yangınını söndürmek için çalışmalar devam ediyor

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Belen-İskenderun ve Belen-Arsuz kara yolları kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına yardım etti.

Hatay'da yerleşim yerlerine de sıçrayan orman yangınını söndürmek için çalışmalar devam ediyor

Yangından etkilenen alanlar drone ile havadan görüntülendi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan da yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Hatay'da yerleşim yerlerine de sıçrayan orman yangınını söndürmek için çalışmalar devam ediyor

Rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle yangına havadan müdahaleye ara verilirken, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin karadan müdahalesi havanın kararmasına rağmen devam etti.
 

"Yangın trafo patlaması sonucu çıktı"
Hatay'da yerleşim yerlerine de sıçrayan orman yangınını söndürmek için çalışmalar devam ediyor
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, yangının dün saat 10.00 sıralarında çıktığı bildirildi.

Yangına müdahalenin sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Hatay'da yerleşim yerlerine de sıçrayan orman yangınını söndürmek için çalışmalar devam ediyor

"İskenderun ve Belen ilçelerimiz arasında bulunan Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, trafo patlaması sonucu meydana gelen orman yangınına, uçak, helikopter, arazöz ve dozerle müdahale yapılmaktadır. Şiddetli rüzgarların da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır. Şiddetli rüzgarın etkisiyle havadan müdahalede zorluklar çekilen yangını en kısa sürede kontrol altına almak için yangın söndürme çalışmaları hızla devam etmektedir.

"Yangının yakın olduğu tüm konutları boşaltıyoruz"
Hatay'da yerleşim yerlerine de sıçrayan orman yangınını söndürmek için çalışmalar devam ediyor

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, yangının Belen ilçesindeki 3 farklı noktada başladığını söyledi.

Yangının İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçradığını belirten Gül, "İlçemizde, yangının yakın olduğu tüm konutları boşaltıyoruz. Biri çocuk 8 hafif yaralımız var. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor." dedi.

Hatay'da yerleşim yerlerine de sıçrayan orman yangınını söndürmek için çalışmalar devam ediyor

Gül, yangına müdahalede bulunan vatandaşlara da teşekkür etti.

Öte yandan İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yangınla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Yangının her yönüyle araştırıldığı aktarılan açıklamada, çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kuvvetli rüzgar müdahaleyi zorlaştırdı
Hatay'da yerleşim yerlerine de sıçrayan orman yangınını söndürmek için çalışmalar devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Hatay'daki orman yangınına yönelik açıklama:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınının 300-400 hektarlık bir alanı kapsadığını belirterek, "Yangından 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşımız etkilendi. Hasar tespit çalışmaları yangın bittikten sonra devam edecek." dedi.

Hatay'da yerleşim yerlerine de sıçrayan orman yangınını söndürmek için çalışmalar devam ediyor

Pakdemirli, Bakanlığın Yangın Yönetim Merkezinde cuma günü çıkan yangınlarla ilgili açıklamada bulundu.

Dün toplamda 25 yangın çıktığını, bunların 9'unun zirai, 16'sının da orman yangını olduğunu aktaran Pakdemirli, "Bu saat itibarıyla Kahramanmaraş Andırın ve Hatay yangını dışında aktif kontrol altına alınmamış yangın bulunmamaktadır." diye konuştu.

Hatay'da yerleşim yerlerine de sıçrayan orman yangınını söndürmek için çalışmalar devam ediyor

Pakdemirli, Hatay'daki yangının saat 10.15 sıralarında başladığını aynı bölge yakınlarında 13.00 civarında da ikinci bir yangın çıktığını, Bakanlığın en tecrübeli personelin olay yerinde olduğunu aktardı.

Yangının 300-400 hektarlık bir alanı kapsadığı bilgisini veren Pakdemirli, "Şu anda yaklaşık 70 kilometreye varan süratle esen rüzgar var, en düşük de 45 kilometreyle vadi aralarında esiyor. Kuvvetli bir rüzgarla arkadaşlarımız mücadele etme durumunda kalıyor. Hava araçlarımızda epey bir saat bu durumdan etkilendi. Uçaklarımızdan biri de ufak bir kırım geçirdi diyebiliriz. Su alma kapağı arızalandı. 3-4 gün o uçağımız çalışamayacak." şeklinde konuştu.

Hatay'da yerleşim yerlerine de sıçrayan orman yangınını söndürmek için çalışmalar devam ediyor

Pakdemirli, yangına 2 uçak, 6 helikopter, 130 arazöz, 10 dozer ve 500 personelle müdahale ettiklerini, 15 ton su atan Kartal helikopteri bölgeye sevk ettiklerini ve günün ilk ışıklarıyla da hava araçlarının tekrar devreye gireceğini söyledi.

Yangının meskun mahali de etkilediğini ifade eden Pakdemirli, "Yangından 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşımız etkilendi. Hasar tespit çalışmaları yangın bittikten sonra devam edecek. İnşallah sabahın ilk saatleriyle beraber de çok daha kontrollü bir şeklide yangına müdahaleye devam edeceğiz. Bizde yangını buradan takip etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Pakdemirli, yangının terörle bağlantılı olduğuna dair iddialara ilişkin de şunları söyledi:

"Bununla ilgili orman teşkilatımızında bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bunla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var." dedi.

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