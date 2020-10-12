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Hatay'da yakılan ormanlık alan ranta açılmasın diyen Ezgi Mola linç edildi

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Hatay'da yakılan ormanlık alan ranta açılmasın diyen Ezgi Mola linç edildi
Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye'si Ezgi Mola sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrasında eleştirileri yağmuruna tutuldu. İnsani tepki gösterip yakılan bölgenin ranta açılmamasını isteyen sanatçı trollerin hedefi oldu.
 
Hatay'da yakılan ormanlık alan ranta açılmasın diyen Ezgi Mola linç edildiŞimdilerde TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde başrol oynayan Ezgi Mola, "Hatay'daki yaralar onarılmaya mı çalışacak yoksa rant alanı mı olacak?" paylaşımından dolayı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Sabotaj ihtimali üzerinde durulan yangının ardından sosyal medyada birçok tepki yükselirken ünlü isimlerden Ezgi Mola da konuya dahil oldu.

Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye'si Ezgi Mola sosyal medya hesabından Hatay'daki yangınlarla ilgili "Bakalım yeniden ağaçlar dikilip Hatay'daki yaralar onarılmaya çalışılacak mı yoksa rant alanı mı olacak? 'Ne olacak zaten yandı, boş orası villa olsun, otel olsun' diyen bir kara cahil güruh görmeyiz umarım! Bakalım kaç ağaç dikilecek?" dedi.

 

 

 

Bu paylaşımından sonra binlerce kişinin tepkisini çeken Ezgi Mola, Twitter'da adeta linç edilip trend listesine girdi. Trollerin hedef aldığı Ezgi Mola'nın bu paylaşımından sonra bazı kullanıcılar TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisini izlemeyeceğini söyledi.

Eleştirilerin yanı sıra birçok sosyal medya kullanıcısı da Ezgi Mola'ya destek oldu.

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