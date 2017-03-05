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Hatay'da düşen savaş uçağının pilotundan ilk sözler

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Hatay'da düşen savaş uçağının pilotundan ilk sözler
Hatay'ın Samandağ ilçesinde düşen Suriye rejim güçlerine ait savaş uçağının pilotu 9 saat sonra enkazın 40 kilometre güneyinde bitkin halde bulundu. Pilot hastaneye kaldırıldı.Pilotun bulunma anına ilişkin fotoğraf ortaya çıktı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dün akşam saatlerinde  Suriye rejim güçlerine ait bir savaş uçağı düştü. Uçağın pilotu ise saatler sonra Altınözü ilçesinin kırsal kesimdeki Fatikli Mahallesi'nde uçağın düştüğü alandan yaklaşık 40 kilometre güneyde bulundu. Uçağının Suriye'deki muhaliflerin yerden açtığı ateşle vurulduğu ileri sürüldü. Yaylacık Mahallesi kırsalına saat 18.30 sıralarında büyük bir gürültü duyduklarını ve bir uçağın düştüğünü pilotların paraşütle atladığını gören köylüler jandarmaya ihbarda bulundu.İhbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edilerek arama çalışması başlatıldı. Önce uçağın enkazına ulaşıldı, daha sonra ise pilotun paraşütü bulundu. 


DÜŞEN UÇAĞIN PİLOTUNUN İLK SÖZLERİ

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi  kırsalına düşen Suriye'ye ait savaş uçağından paraşütle atlayan pilotun Hatay  Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Hatay Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde görüntülenen albay  rütbesindeki "Mehmet Sufhan" (56) adlı Suriyeli pilotun omurgasında kırık olduğu,  bacakları ve yüzünde yaralar bulunduğu öğrenildi.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen pilotun uyuduğu gözlendi.

Pilot Sufhan'ın ifadesinde, uçakla İdlib kırsalını vurmak için  Lazkiye'den havalandığını ancak bu sırada vurulduğunu söylediği kaydedildi.

Pilotun paraşütle atladıktan sonra yaklaşık 500 metre yürüdüğü  öğrenildi.

9 SAAT SONRA BİTİKİN BİR HALDE BULUNDU 

 Alınan bilgiye göre, savaş uçağın düşmesinin ardından, görgü  tanıklarının ifadesi doğrultusunda paraşütle atladığı belirlenen pilotun  bulunabilmesi için havadan ve karadan arama çalışması yapıldı. Polis ve jandarma özel harekat timlerinin yanı sıra arama kurtarma  köpeklerinin de katıldığı çalışmada, Altınözü ileçisi  Fatikli Mahallesi'ndeki Ayvaderesi  mevkisinde pilotun paraşütünün bulunması üzerine, çalışmalar bu alanda  yoğunlaştırıldı. 

Yağış nedeniyle bölgenin çamurlu olması ve pilotun ayak izlerinin  kaybolması çalışmaları güçleştirdi. Pilotun yüksek yerlere çıkarak, telsiz bağlantısı kurabileceğini  değerlendiren ekipler, Ayvaderesi mevkisinin tepelik alanlarında aramalara  ağırlık verdi. Ekipler, uçağın pilotunu 9 saatlik çalışmanın ardından, paraşütün  bulunduğu yerden yaklaşık 500 metre uzakta bitkin halde buldu. 

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