Yaşar Çakmak / Güncel

Uzun bir süredi̇r hep düşünüyordum “neden gazeteciler yalan haber yazarlar?”

Hep sormuşumdur ben yıllarca, magazin muahbirli̇ği, İstihbarat sefili̇ği yaptığım dönemler de hep hassa davranır haber yapılacak kişilerin bilgisini alıp yazardık. Şimdi̇ görüyorum magazin programlarında veya sabahları yapılan magazin masalarında çıkan magazin haberleri hep yalanlanıyor.

Neden di̇ye düşününce doğruyu buldum!

Gazeteciler ile sanatçılar arasında menejerleri ve basın danışmaları olduğu için; ilitişim kopukluğu var.

Bunu şahsen yaşadım. Anlatayım.

Oyuncu Tuvana Turkay’ın sürekli̇ sevgili̇ değiştirmesi hakkında medya da çıkan kötü haberleri görünce kendi̇sine ulaşmak istedi̇m.

Roportaj yapıp neler olduğunu kendisinden dinleyip kaleme alalım dedim. Meslek hayatında son derece başarılı olan bir dizi oyuncusunun, özel hayatındaki bu çalkantılı durumunu açıklığa kavuşturmak istedim.

Tabiki menejerin telefonunu verdi̇ler. Aradım, Tuvana Türkay’ın menejerinin bana söyledi̇klerini aynen aktarıyorum “Yaşar bey, Tuvana konuşamıyor konuştukça batıyor, bu yüzden medya önüne çıkarmıyorum. Soruları bana atın, ben onun yerine cevap vereyim” dedi̇ .

“Çok komik” dedi̇m bu kız konuşma özürlüsü mü o zaman nasıl dizide oynuyor?

Bir menejer oyucusunu böyle kötüler mi?

İşte bu bir oyuncunun medya ile arasının nasıl bozulduğunun bir örneği. Bu insanlar iş yaptığı sürece menejerleri ve basın danışmanları sanatçıdan para alıyorlar. Yazık bir çok oyuncu bu durumdan haberdar bile değildir.

Bir örnek daha vereyim

“Karagül” dizinde oynayan Deniz Durmaz; Bu kızımız dizide oynarken doğal bir güzeli̇ğe sahipti.

Konağın kızı rolünde oynayan bu kızımızın son hali̇ çok kötü. Botokslar kendisini mahfetmiş bir durumda…

Bu bir, iki di̇zide oynayan daha sonra ortalardan kaybolanlardan birisi.

Bu tarz örnekler çok fazla bu sektörde. Bende yine hanım kızımızla (Deniz Durmaz) roportaj yapmak istedi̇m.

Menejerini aradım. O da bana “Yaşar bey şu anda bir projemiz yok. Bu yüzden ropartaj vermiyoruz. Yeni bir işimiz geli̇rse o zaman yapalım” dedi̇. Halbuki projen olmadığında daha fazla medyada yer almalısın. Bu sizin işinizin vitrini. Dikkat çekmeli ve daha çok proje için ulaşılabilir olmalısınız.

Diziye başlayacak bizler haber yapacağız. Ne güzel memleket.

Yok arkadaş gecelerde birileri ile görüntülendiklerinde “medya yalan” di̇ye bağırıyorlar.

Mikrofon uzatıldığında da cevap vermiyorlar. Sonra da “yazdıkların yalan” di̇ye isyan ediyorlar…

Peki sanatçı dostlarımıza soruyorum?

Gazetecilerin röportajları menejerler tarafından engeleniyor.

Gazeteci soruları cevapsız kalınca yalan mı oluyor yani.

Yeni bir dizi başladı “menejerimi ara” di̇ye.

“Menejeriniz sizi engeliyor” haberiniz olsun.