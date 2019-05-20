HASTAYA BAK HASTAYA

Kütahyalı’nın nasıl bir hastalığı olduğu açıklanmadı.

OdaTV'nin yayınladığı görüntülere göre Ukrayna’nın başkenti Kiev’de çekildiği belirtilen videoda Kütahyalı, eşofmanlarıyla bağdaş kurmuş, bir kafede içkisini yudumluyor...

ODATV'nin haberine göre bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ederek hakkında, "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan dava açılan Rasim Ozan Kütahyalı'nın yargılanması devam ediyor. Ancak Kütahyalı duruşmalara katılmıyor.

10 Mayıs'ta görülen duruşmada, reddi hakim talebinde bulunan Kütahyalı'nın avukatı Esennur Ezgi, Kütahyalı'nın duruşmalara gelmeme nedenini de açıklamıştı.

Ezgi'ye göre; Rasim Ozan Kütahyalı, hasta ve yatalak olduğu için duruşmalara gelemiyordu.

KÜTAHYALI NEREDE?

Kütahyalı’nın nasıl bir hastalığı olduğu açıklanmadı.

Ancak, sosyal medyada Kütahyalı’ya ait videolar dolaşmaya başladı. Videoda Kütahyalı yatalak değildi, hasta da gözükmüyordu.