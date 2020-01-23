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Hastasına bu mesajı gönderdi! 50 bin TL ceza verildi

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Hastasına bu mesajı gönderdi! 50 bin TL ceza verildi
Adalet Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), kişisel verileri amacı dışında kullananlara ceza yağdırıyor. Bir hastanın telefonuna rızasını almadan reklam içerikli SMS gönderen doktor, verilerin hukuka aykırı işlenmesini

Bir doktor tarafından cep telefonuna reklam amaçlı mesaj atan doktoru KVKK'na şikayet etti. Cep telefonuna açık rızası olmaksızın reklam amaçlı mesaj göndermekle suçlanan doktor, Kurul'a şikayete dair cevap vermedi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda, "Kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği kanunlarda açıkça öngörülmüştür. İlgili kişinin veri sorumlusu Doktor hakkındaki başvurusunda yer alan iddialar ile ilgili olarak Kurul soruşturma başlatmıştır. Veri sorumlusu Doktor tarafından ilgili kişinin açık rızası veya kanunda belirtilen diğer işleme şartları olmaksızın cep telefonuna reklam amaçlı mesaj gönderilmiştir. Veri sorumlusu hakkında kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı kanaatine varılmıştır. Veri sorumlusu doktora 50 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.

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