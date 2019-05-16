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Hastaneye kaldırılan usta sanatçı Eşref Kolçak'ın son durumu nasıl?

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Hastaneye kaldırılan usta sanatçı Eşref Kolçak'ın son durumu nasıl?
Geçen günlerde Gemlik Hastanesine kaldırılan oyuncu Eşref Kolçak'ın durumunun iyi olduğu ve normal odaya çıkarıldığı öğrenildi.

Gemlik Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yatan Kolçak’ın durumunun iyi olduğu ve bir gün sonra normal odaya çıkartılacağı öğrenildi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde ikamet eden Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından 92 yaşındaki Eşref Kolçak, evinde rahatsızlandı.
Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ünlü oyuncu, yoğun bakıma alındı. Burada doktorlar tarafından mama ile beslendiği öğrenilen Kolçak’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kolçak’ın yarından itibaren normal odaya çıkacağı ifade edildi.

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