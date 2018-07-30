Hastanelerde jandarmalar da görev yapmaya başladı

Sağlık personellerine yönelik şiddet olaylarının önlenmesi için hastanelerde, polisin yanı sıra jandarma da görev yapmaya başladı.

Samsun'daki kamu hastanelerindeki polisle birlikte jandarma da görev yapmaya başladı.

Hastanelerde sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kamu hastanelerinde başlatılan uygulamayla şiddet olayında polisle hareket edecek jandarma 24 saat hastanede görev alacak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevlendirilen 2'şer personel görevine başladı.

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerde sağlık personellerine yönelik şiddet olaylarının önlenmesinde jandarmanın da görevlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Jandarmanın polisle hastanede görev yapmasının şiddette caydırıcı olacağını vurgulayan Erkan, "Hastanelerde görevli polislerin yanına jandarmanın da dahil olması şiddeti önlemede daha caydırıcı olacaktır. Özel güvenlik görevlileri polisin yanında yeterli olamıyordu." dedi.

Erkan, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına ilişkin kalıcı çözümler olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Caydırıcılık noktasında da çok etkili olacağını düşünüyorum"

Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerde sağlık personellerine yönelik şiddet olaylarının önlenmesi açısından alınan güvenlik tedbirlerin önemli olduğunu vurguladı.

Jandarmanın polisle birlikte hastanede görev yapmasının caydırıcılık açısından önemli bir tedbir olduğunu ifade eden Tanrıkulu, "Jandarma ve polisin hastanede birlikte olması doğru bir uygulama. Caydırıcılık noktasında da çok etkili olacağını düşünüyorum." dedi.

Tanrıkulu, sağlık personellerine yönelik şiddet olaylarına ilişkin ceza kanununda bazı değişiklikler yapılması gerektiğini de vurguladı.