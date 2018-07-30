  • BIST 96.004
  • Altın 192,339
  • Dolar 4,8833
  • Euro 5,7196
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAGazi Üniversitesi eski çalışanı 19 kişiye gözaltı kararı

Hastanelerde jandarmalar da görev yapmaya başladı

»
Hastanelerde jandarmalar da görev yapmaya başladı
Sağlık personellerine yönelik şiddet olaylarının önlenmesi için hastanelerde, polisin yanı sıra jandarma da görev yapmaya başladı.

Samsun'daki kamu hastanelerindeki polisle birlikte jandarma da görev yapmaya başladı.

Hastanelerde sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kamu hastanelerinde başlatılan uygulamayla şiddet olayında polisle hareket edecek jandarma 24 saat hastanede görev alacak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevlendirilen 2'şer personel görevine başladı.

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerde sağlık personellerine yönelik şiddet olaylarının önlenmesinde jandarmanın da görevlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi. 

Jandarmanın polisle hastanede görev yapmasının şiddette caydırıcı olacağını vurgulayan Erkan, "Hastanelerde görevli polislerin yanına jandarmanın da dahil olması şiddeti önlemede daha caydırıcı olacaktır. Özel güvenlik görevlileri polisin yanında yeterli olamıyordu." dedi. 

Erkan, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına ilişkin kalıcı çözümler olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Caydırıcılık noktasında da çok etkili olacağını düşünüyorum"

Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerde sağlık personellerine yönelik şiddet olaylarının önlenmesi açısından alınan güvenlik tedbirlerin önemli olduğunu vurguladı.

Jandarmanın polisle birlikte hastanede görev yapmasının caydırıcılık açısından önemli bir tedbir olduğunu ifade eden Tanrıkulu, "Jandarma ve polisin hastanede birlikte olması doğru bir uygulama. Caydırıcılık noktasında da çok etkili olacağını düşünüyorum." dedi.

Tanrıkulu, sağlık personellerine yönelik şiddet olaylarına ilişkin ceza kanununda bazı değişiklikler yapılması gerektiğini de vurguladı.

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Motosiklet tutkunu gencin feci ölümü30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:18
  • Adnan Oktar'dan genç kızlara iğrenç tuzak30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:56
  • Borcu olanlar dikkat!30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:44
  • Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 kişiye gözaltı kararı30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:25
  • TSK'da bir ilk!30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:17
  • Bedelli yapılacak birlikler belli oldu!28 Temmuz 2018 Cumartesi 22:04
  • Ankara’da feci kaza! 2 asker hayatını kaybetti28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:02
  • Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'ye 4,5 yıl hapis istemi28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:23
  • Dedektif tutan anne: 'Adnan Oktar kızımı 16 yaşında kandırdı'28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:04
  • Boğaz gemi trafiğine kapatıldı28 Temmuz 2018 Cumartesi 09:42
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim